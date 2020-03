Precios mÃ¡ximos por coronavirus: El Gobierno darÃ¡ la lista

Print This Post

Incluye dos mil productos de unos 50 rubros con precios retrotraídos al 6 de marzo. Desarrollo Productivo busca maximizar la oferta de artículos para la salud.

En el marco del avance del coronavirus en el país, el Gobierno dará a conocer una lista de precios máximos que retrotrae los valores al 6 de marzo, al tiempo que garantiza el abastecimiento de productos esenciales.

Así lo confirmó el propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien expresó que durante la cuarentena por el coronavirus «el abastecimiento está garantizado y estamos trabajando con las industrias para mantener la cadena de producción y distribución».

«Lamentablemente hubo gente que especuló con la crisis, pero mañana (por hoy) vamos a salir a realizar inspecciones para detectar que hubo abusos de precios y vamos a aplicar la Ley de Abastecimiento», dijo Matías Kulfas en declaraciones televisivas.

Durante la jornada de este miércoles, la secretaria de Comercio, Paula Español, junto a sus colaboradores, que esta vez la asistieron mayormente desde sus hogares, estuvieron puliendo el listado de unas 50 categorías que contarán con los precios topes correspondientes al 6 de marzo pasado.

La medida estará vigente por el curso de los próximos treinta días. Si bien las consultoras no midieron una suba de precios inusual en estos días, en la Casa Rosada quieren anticiparse a un período de mayores restricciones sanitarias y un potencial crecimiento de la demanda.

Al mismo tiempo, el gobierno trabaja en varias líneas de acción para que no haya problemas de oferta en sectores sensibles que son los más afectados por la recesión de la cuarentena por el coronavirus. En el ministerio de Desarrollo Productivo liderado por Matías Kulfas relevan capacidades productivas de los proveedores de productos sensibles en una emergencia sanitaria, desde alcohol en gel y barbijos hasta concentradores de oxígeno, ambulancias y respiradores. También se analiza suspender licencias no automáticas y eliminar aranceles a la importación de insumos y equipamiento médico que no tengan producción local suficiente.

La plataforma de información sobre la cual el gobierno despliega la lista de precios máximos es el portal de Precios Claros, que obliga a supermercados, entre otros comercios, a informar precios de venta en tiempo real. Con esos datos, se establecieron como precios máximos las listas del 6 de marzo.

En el sector de los grandes supermercados se quejan que esos topes no son informados por pequeños almacenes y supermercados chinos, con lo cual en la práctica no va a haber obligación para esos establecimientos. Sin embargo, la concepción del gobierno, al igual que en el caso de Precios Cuidados, es que los supermercados, como grandes superficies de oferta, inciden en los precios de sus competidores.