Recaudaron más de 2 millones de pesos en la subasta de vehículos oficiales

El gobierno provincial subastó, en la Dirección de Automotores, 39 autos oficiales que se encontraban en desuso. Es el segundo remate de estas características que busca optimizar recursos del Estado.

Tras los convenios firmados entre los Ministerios de Gobierno y Justicia, y Economía, y los colegios de Martilleros Públicos y de Mandatarios y Gestores, se realizó este jueves el remate público de 39 vehículos oficiales en la Dirección de Automotores de la Provincia de Entre Ríos, de unidades que ya no se encontraban en uso por las distintas áreas del Estado provincial.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, saludó la decisión del gobernador, Gustavo Bordet, de realizar, a través de las distintas áreas del Estado, “este proceso de subasta con el fin de optimizar los recursos económicos de la provincia, evitando los elevados gastos que demanda la mantención de determinados automotores”.

La iniciativa, contó con la participación de más de 100 personas, que se habrían inscripto previamente. Los 39 vehículos fueron rematados con éxito, recaudándose más de 2 millones de pesos.

Los automóviles rematados fueron: Renault Kangoo Confort 2008; Renault Megane TRI 1.6 2007; Chevrolet Astra 2006; Renault Laguna 2-0 2007; Volkswagen Bora TDI 2007; Volkswagen Bora 2.0; Volkswagen Country 1.9 2006; Volkswagen Santana 2005; Ford Pick Up 1987; Ford Pick Up 2003; Ford Pick Up 2004; Fiat Ducato Furgon 2009; Renault Megane TRI 1.6 2007; Renault Megane TRI 1.6 2007; Volkswagen Sharan TDI 2009; Chevrolet LUV 2,5 C/D 1999; Chevrolet LUV 2,5 C/D 1999; Voljswagen Bora 2.0 2011; Peugeot 307 2010; Chevrolet Astra GLS 2.0 DTI; Ford Ranger 2008; Renault Kangoo RL Express; Renault Kangoo Confort 1.5 2009; Peugeot Partner 2007; Volkswagen Polo Classic 1998; Fiat Palio 2007; Ford Falcon 1987; Volkwagen Passat TDI 2005; Nissan Frontiner 4×2 2.8 TD; Mercedes Benz Sprinter 2005; Fiat Fiorino 1992; Ford Ranger C/D 2009; Renault Kangoo Confort 1.5 DCI; Chevrolet Pick UP 1995; Renault Clio 2F2 2005; Volkswagen Poli Classic 2007: Ford Ecosport 1.4 4×2; Mercedes Benz 1994 y Motocicleta Motomel c150 2013.

La actividad fue coordinada por el Ministerio de Gobierno y Justicia y la cartera de Economía, los convenios con los colegios profesionales permitieron que el Colegio de Mandatarios y Gestores de Entre Ríos que realizará todos los trámites registrales necesarios para la regularización y transferencia de los automotores comprendidos en dicha subasta pública y el Colegio de Martilleros de Entre Ríos la llevará a cabo.

Este marco legal, se indicó, permitirá realizar remates habituales con esta misma metodología, reforzando la optimización de los recursos del Estado y beneficiando a los compradores de los vehículos con oportunidades de precios en los autos subastados.