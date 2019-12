Trabajadores del Copnaf realizaron paro y denuncian que el Gobierno posterga a los más desprotegidos

Print This Post

Empleados del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf) realizaron hoy paro provincial para reclamar mayores recursos para el organismo, ya que advierten que el Estado revictimiza a la infancia al dejar a los niños a la deriva. En Paraná se realizó una asamblea provincial, con delegados de todo Entre Ríos, registró AIM.

Desde hace cinco semanas los trabajadores del Copnaf realizan medidas de fuerza. “Comenzamos con retención de servicios, realizamos el primer paro provincial del Copnaf y ahora sostenemos la lucha con un paro de 48 horas (que inició este jueves y continuará el viernes sin concurrencia a las unidades laborales)”, contó a esta Agencia Natalia Velásquez, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el organismo provincial.

El plan de acción apunta a reclamar «un régimen que destaque a los trabajadores de niñez, porque trabajar con la niñez vale mucho más de lo que es hoy en día reconocido”, precisó Velásquez, quien apuntó: “Nuestro trabajo nunca fue reconocido ni valorado y, a eso se suma, que por el contexto socio económico se incrementó muchísimo”.

Para la trabajadora, la niñez “es desvalorizada en la provincia porque no se destinan las partidas para tener recursos para ir a los barrios a trabajar, para contener a los niños, niñas y adolescentes”.

También, advirtió que el Gobierno “permite que el Poder Judicial apriete y sancione a los trabajadores cuando es el mismo Estado el que no da lo básico que se necesita para abordar los casos”.

“Manifestamos lo que necesitamos y seguimos peleando porque el Gobierno no escucha y ofrece migajas de lo que deben realizar, siendo que la niñez es mucho más importante de lo que el Gobierno realiza, porque está postergando a la infancia porque los funcionarios dicen que no hay fondos o no hay tiempo, cuando la vida de los chicos pasa diariamente”, subrayó.

Además, contó que los profesionales “trabajan siete horas diarias, con un régimen administrativo”, cuando no son administrativos: “Necesitamos una respuesta del gobierno y no la estamos teniendo”.