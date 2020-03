Un sistema inmunológico fuerte, clave para prevenir y contrarrestar el Covid-19

Connect on Linked in

El sistema inmunológico es uno de los aliados para enfrentar al coronavirus, debido a que “es el encargado de defender al organismo ante las infecciones, como las bacterias y los virus y otros patógenos, ya que el cuerpo atacará y destruirá con mayor eficacia a los organismos infecciosos que lo invadan”, afirmó a AIM el doctor Sergio Schlimovich, médico especialista en Endocrinología y Metabolismo y Experto en Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades.

Muchas personas se preguntan cuáles son las medidas esenciales que se deben tomar para mantenerse saludables y minimizar el impacto de contagio y desarrollo de esta enfermedad, que afecta principalmente los pulmones, provocando neumonía bilateral (afección de ambos pulmones).

Schlimovich destacó a esta Agencia que, las medidas preventivas recomendadas por la OMS, OPS, y autoridades de Salud de la Nación y Provincia, deben ser cotidianas; como el correcto lavado de manos, el uso de alcohol en gel y de barbijo (cuando se justifique), y medidas de higiene en general, como toser o estornudar hacia el pliegue del codo; no tocarse la cara; usar pañuelos descartables y desecharlos tras cada uso, entre otras. Pero, además, precisó el especialista, “es muy importante saber cómo tener un sistema inmunológico fuerte para resistir a las enfermedades”.

Schlimovich puntualizó que, ante la presencia de esta pandemia, “es imprescindible tener un sistema inmune que actúe adecuadamente, que reconozca los antígenos, y que pueda formar los anticuerpos necesarios que pondrá al individuo en una situación más beneficiosa de salud. Hay cosas que el huésped (nosotros) puede modificar y otras que no, por eso es importante que el ser humano intervenga en los factores modificables”, que dependen de uno, aseguró el Experto en Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades.

Consejos para estimular el sistema inmunológico

“Se dice mucho se dice sobre la importancia de contar con buenas defensas para que el organismo ataque a los virus, bacterias y otros gérmenes que causan enfermedades. En el contexto actual de la pandemia que castiga el mundo, fortalecer el sistema inmunológico tendría que ser una de las prioridades, para estar fuertes y luchar contra el Covid-19. Esto se ve reflejado en que los jóvenes desarrollan poco la enfermedad o se recuperan más fácilmente; en cambio, la población de riesgo como los mayores, y aquellos con patologías preexistentes (diabetes, hipertensión, afecciones cardiovasculares etc.) o inmunodeprimidos, son más susceptibles a la enfermedad y sus complicaciones. La razón principal porque los mayores son más susceptibles a las enfermedades, agregó Schlimovich, es debido a la “inmunosenescencia”; es decir, al decaimiento habitual del sistema inmune con la edad. “Sin embargo, la inmunosenescencia puede ser revertida parcialmente por un estilo de vida saludable”, explicó.

El profesional destacó que “mientras las cifras de infectados y muertos relacionados al nuevo coronavirus continúan en aumento, es vital actuar en forma preventiva”.

En caso de estar en contacto con el coronavirus, si tenemos un sistema inmunitario fuerte, éste estaría en mejores condiciones de combatirlo ante los primeros síntomas. “Tomando las precauciones necesarias, se puede mantener un sistema inmunológico vital y reducir el riesgo de enfermarnos”, aseguró el médico, quien detalló que “los estilos de vida saludables como una correcta alimentación, actividad física regular y el manejo del exceso de estrés, son algunos de los factores que determinan la salud”.

Beneficios del estilo de vida saludable

Schlimovich explicó que varios estudios de investigación han demostrado que, mantener un estilo de vida saludable, que consiste en: una dieta sana y equilibrada, actividad física regular, y una mente positiva y el mantenimiento del estrés normal (evitando el hiperestrés o distrés), pueden fortalecer el sistema inmunológico, que es vital para defenderse contra cualquier agente patógeno externo. Además, es importante mantener un peso adecuado, ya que la obesidad y el sobrepeso, también pueden afectar el normal funcionamiento del sistema inmune.

Equilibrio emocional

Lo primero que hay que tener en cuenta, puntualizó Schlimovich, es dominar el miedo; ya que, al igual que el hiperestrés (exceso de cortisol y adrenalina en el organismo) altera el sistema inmunológico, favoreciendo el desarrollo de los gérmenes patógenos. El cortisol y la adrenalina (hormona y neurotransmisor, respectivamente) son útiles cuando se liberan en forma cíclica diaria y a bajas concentraciones (estrés normal), ya que preservan el organismo, haciéndonos despertar a la mañana, emocionarnos, o reaccionar momentáneamente frente a un peligro; pero cuando se liberan en forma permanente y a altas concentraciones (hiperestrés) resulta perjudicial para el organismo, capaz de deprimir el sistema inmunológico, entre otros efectos negativos.

Lo aconsejable es mantener la calma, hacer ejercicios respiratorios diarios, relajación, meditación, yoga, o cualquier método útil que proporcione una mente positiva y tranquilidad emocional. Por ejemplo, el médico precisó que “la meditación puede estimular al sistema inmunitario o inmunológico. Un estudio de 2003 publicado en ‘Psychosomatic Medicine’ encontró que los anticuerpos de la vacuna contra la influenza aumentaron significativamente entre los sujetos que meditaban”.

Alimentación saludable

Los estudios han demostrado que una dieta baja en grasas saturadas (grasas animales), y basada en frutas y plantas puede ayudar a estimular el sistema inmunológico y a disminuir la inflamación corporal. El sistema inmune depende de los glóbulos blancos que producen anticuerpos para combatir virus, bacterias y otros gérmenes invasores. Se ha demostrado que los vegetarianos tienen glóbulos blancos más efectivos en comparación con los no vegetarianos, debido a una alta ingesta de vitaminas y minerales, y una baja ingesta de grasas saturadas. Además, las dietas altas en grasas pueden alterar la microbiota intestinal, que ayuda al sistema inmunológico, y son promotoras de un estado pro-inflamatorio del organismo que, no solo pueden afectar al sistema inmune, sino que, además, son -en gran parte- causales de la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como diabetes, hipertensión arterial, afecciones osteoarticulares, cáncer, etc.

También aconsejó la importancia de hidratación, “beber por día al menos dos litros de agua (preferentemente agua alcalina).

Mantener un peso adecuado

Schlimovich explicó que, para fortalecer el sistema inmunológico, “es muy importante tener un peso saludable. Las investigaciones muestran que mantener un peso adecuado puede beneficiar al sistema inmunitario. Estar más allá de nuestro peso ideal es peligroso para nuestra salud y nos pone en riesgo de sufrir diversas enfermedades.

La obesidad se ha relacionado con un mayor riesgo de gripes por el virus de la influenza y otras infecciones, como la neumonía. Las dietas basadas en plantas y frutas son efectivas para perder peso, ya que son ricas en fibra, lo que promueve la saciedad, sin agregar calorías adicionales a los alimentos diarios. Esto se traduce en que, la fibra puede reducir el índice de masa corporal (IMC), que está relacionado con un mejor sistema inmunológico, y una disminución de los biomarcadores inflamatorios. “En síntesis, para mantener el peso adecuado, se debe llevar una dieta balanceada que incluya frutas y verduras a diario, pescado y carne en partes iguales, y legumbres y semillas”.

Vitaminas, minerales y antioxidantes beneficiosos para el sistema inmunitario

Los estudios han demostrado que las frutas, verduras y legumbres proporcionan nutrientes, como el betacaroteno, la vitamina C y la vitamina E, que pueden aumentar la función inmune, debido a que muchas verduras, frutas y otros alimentos a base de plantas también son ricos en antioxidantes, y ayudan a reducir el estrés oxidativo.

Vitaminas C y E: las vitaminas C y E son antioxidantes que ayudan a destruir los radicales libres y respaldan la respuesta inmune natural del cuerpo. Las fuentes de vitamina C incluyen pimientos rojos, naranjas, fresas, brócoli, mangos, limones y otras frutas y verduras. Las fuentes de vitamina E incluyen nueces, semillas, espinacas y brócoli.

Betacaroteno: el betacaroteno es un poderoso antioxidante que puede reducir la inflamación y aumentar la función inmune al aumentar las células que combaten enfermedades en el cuerpo. Excelentes fuentes incluyen batatas, zanahorias y vegetales de hoja verde.

Zinc: el zinc es un mineral que puede ayudar a aumentar los glóbulos blancos, que se defienden contra los invasores. Las fuentes incluyen nueces, semillas de calabaza, semillas de sésamo y lentejas.

Actividad física regular moderada

Las investigaciones han demostrado que el ejercicio físico regular a diferentes intensidades cumple una función moduladora sobre diversos sistemas del organismo, y que su acción sobre la respuesta inmune es de gran importancia. Se considera como ejercicio físico regular moderado, a la realización de cualquier actividad física que no sea intensa ni pasiva, con el fin de mantener el estado físico y mejorar la salud, que se practique todas las semanas en forma permanente, al menos tres días (óptimo 4-5 días a la semana).

Schlimovich precisó que, estos estudios sugieren que neurohormonas derivadas principalmente del hipotálamo y de la hipófisis anterior se encuentran involucradas en la modulación de la respuesta inmune durante el estrés físico. Tanto la betaendorfina, como la ACTH, la GH y la prolactina han mostrado capacidad de modulación sobre la actividad de las células NK y sobre el incremento de éstas durante el ejercicio físico regular. Las células NK (del inglés Natural Killer), son las células linfocíticas asesinas naturales, y un componente importante del sistema inmunitario innato para la defensa del organismo. Su función es la destrucción de las células infectadas y así como de las células cancerosas, además de regular las respuestas inmunitarias.

Además, destacó el experto, que el ejercicio físico regular moderado estimula las hormonas beneficiosas del organismo, como las endorfinas, encefalinas, etc., que contrarrestan la influencia negativa del exceso de los mediadores del hiperestrés, cortisol y adrenalina, que deprimen el sistema inmunológico.

Recomendaciones finales

No cabe duda que mantener un estilo de vida saludable, recomendado anteriormente (dieta adecuada y equilibrada, ejercicio físico moderado regular y manejo emocional), es vital para defendernos contra la actual pandemia de Covid-19, ya que puede fortalecer el sistema inmunológico. En este sentido de estilo de vida saludable, debemos agregar que es importante el descanso de 7-8 horas diarias, ya que nuestros cuerpos necesitan dormir para reparase. Sin una cantidad suficiente de sueño, aumentamos nuestro riesgo de desarrollar problemas de salud, ya que el sueño inadecuado también se ha relacionado con la función inmuno deprimida. Un estudio encontró que aquellos que duermen menos de cinco horas por noche tienen más probabilidades de haber sufrido un resfriado reciente en comparación con aquellos que duermen más. Otro estudio encontró que las dietas ricas en fibra y bajas en grasas saturadas pueden conducir a un sueño más profundo y reparador.

De la Redacción de AIM.