Una minera aísla un paraje en Córdoba

“No hay otro medio de acceso que no sea este camino”, lamenta la maestra rural Silvia Flamini, quien vive en el paraje Casa Bamba desde hace 43 años. El paso a su casa por el camino existente le es impedido por el único acceso controlado por la minera Mogote Cortado.

Para los 60 habitantes de este paraje de Sierras Chicas, que se encuentra dentro de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba, en jurisdicción del municipio de La Calera, el ingreso y egreso siempre fue a través de ese camino, en el que la empresa colocó un portón con candado y personal civil para evitar el libre tránsito. Su argumento es que no se trata de un camino público y que está dentro de su propiedad.

Según Flamini la situación que viven las familias empeoró en las últimas semanas.

Mientras hacía el aislamiento obligatorio por la pandemia, el jueves necesitó salir para comprar medicación, ya que es diabética, y proveerse de alimentos. Junto a su esposo fueron con su autorización a La Calera y, al regresar, no los dejaron pasar.

“Estuvimos desde las 18 hasta las 24 tratando de hablar para que nos dejen ingresar. Hablé con el intendente Facundo Rufeil, y con la Unidad Judicial. Tuvo que venir un médico porque me descompensé”, relató.

La maestra rural rechazó el argumento de la empresa de que ese camino es de su propiedad: “Es público, pasa el río Suquía muy cerca. Y esto se da en plena cuarentena. Somos al menos dos familias las que estamos en esta situación”.

“El intendente se puso en contacto con la minera, pero ellos deciden quién pasa y quién no. Buscan desgastarnos para que nos vayamos. Soy nacida y criada aquí y no me voy a ir”, afirmó la vecina.

Según insistió, si no circulan por ese camino, están completamente aislados y expuestos a peligros. “Pretenden que vayamos por las vías del tren. Cuando llueve tenemos que cruzar a nado porque no tenemos puente. No ingresa ni la ambulancia ni la Policía. Días atrás, un vecino se enfermó y no teníamos cómo cruzarlo. Día a día nos reducen los derechos humanos”, cuestionó.

¿Una pasarela?

El intendente Facundo Rufeil admitió el problema. “El terreno es privado, al igual que el camino. La gestión anterior dio la prefactibilidad de la explotación a la minera por un año, con permiso de Minería y de Ambiente de la Provincia. Ese permiso termina en abril”, señaló.

Rufeil aclaró que el predio está a la vera del río Suquía, con injerencia de la Provincia por la línea de ribera, y frente a la estación Casabamba del Tren de las Sierras, que es de jurisdicción de la Nación.

“El intendente anterior (Rodrigo Rufeil) pidió permiso a la minera para hacer una pasarela, pero luego, al cortarse las relaciones, la empresa nunca permitió que eso suceda, lo que me parece de poca sensibilidad social”, especificó el intendente, primo del anterior.

“Me comuniqué con el propietario (Esteban Camarassa) por este episodio y no me atendió. ¿Y si a estas personas les pasa algo? No hay forma de hacer que nos permitan colocar la pasarela. Para eso tenemos que pasar por el portón, es el único acceso”, manifestó Rufeil, quien aseveró que inició gestiones ante la Nación y Minería de la Provincia para hallar una salida.

De larga data

En 2019, los vecinos denunciaron a la cantera por la instalación del portón que impide, con personal civil, el libre ingreso. Sólo pueden hacerlo si acreditan el domicilio con el DNI.

El portón está ubicado sobre la ruta E-55: la única entrada al paraje y un camino histórico desde hace más de 100 años.

Los vecinos sumaron decenas de reclamos y presentaron un recurso de amparo a la Justicia.

En abril de 2018, el municipio dictaminó el cese preventivo de la cantera Mogote Cortado, porque no presentó un informe de impacto ambiental actualizado ni la resolución aprobatoria de la Dirección de Minería de la Provincia.

Este medio se comunicó con la minera, pero no obtuvo respuestas.

Fuente: La Voz del Interior