Coronavirus: La peor forma de reducir las emisiones de CO2

El coronavirus de rápida propagación ha infectado a más de 100.000 personas en todo el mundo, ha aumentado los temores sobre una pandemia planetaria y ha sacudido los mercados mundiales. El coronavirus también está teniendo un efecto ambiental inesperado: está reduciendo las emisiones de carbono.

Los paros laborales de China y la disminución de la producción industrial han disminuido las emisiones de carbono normalmente elevadas del país en al menos una cuarta parte, según un análisis publicado recientemente en CarbonBrief por Lauri Myllyvirta, analista del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Esa caída se traduce en una disminución del seis por ciento en las emisiones globales. Una nueva investigación de la oficina de estadísticas de China muestra que la actividad fabril del país sufrió la contracción más profunda registrada el mes pasado.

Una disminución en los viajes aéreos podría estar jugando un papel de apoyo. A mediados de febrero, se habían cancelado alrededor de 13.000 vuelos diarios, y muchas aerolíneas suspendieron los vuelos hacia y desde China continental. La aviación sigue siendo una de las actividades más intensivas en carbono y representa el 2 por ciento de las emisiones en todo el mundo.

Pero, ¿cómo deberíamos pensar en algo tan objetivamente terrible como el coronavirus, que ha dejado más de 3.000 personas muertas, frenando temporalmente el cambio climático?

La verdad es que hay muchas cosas malas en el mundo que también reducen (temporalmente) las emisiones de carbono. Los expertos han atribuido una disminución del 10 por ciento en la contaminación por combustibles fósiles en los Estados Unidos entre 2007 y 2009 a la recesión mundial y la crisis financiera que luego se apoderó del país, dejando a millones de personas sin trabajo. La política de un solo hijo del gobierno chino fue ampliamente denunciada por causar una epidemia de abortos forzados e incluso infanticidio. Pero el gobierno se jactó de que evitó 1.300 millones de toneladas de emisiones de carbono.

Estos respiros de la contaminación por combustibles fósiles no son realmente «buenos para» el clima. Por un lado, rara vez duran. En 2010, después de la recesión, la economía de los Estados Unidos resurgió y, con ella, las emisiones de combustibles fósiles que eliminaron las pérdidas de los años anteriores. La caída en las emisiones chinas del coronavirus también es probable que sea temporal; Se sabe que China aumenta dramáticamente la producción después de una crisis para recuperar el tiempo perdido.

Además, en tiempos de estrés global, los proyectos ecológicos a menudo retroceden ante problemas más urgentes. Distraídos por el problema en cuestión, los gobiernos canalizan la atención política y los subsidios hacia la pandemia o el colapso económico. El medio ambiente se acorta.

El problema del cambio climático no se trata de cómo salvamos la tierra (la tierra estará bien sin nosotros). Se trata de cómo los humanos pueden prosperar, no solo sobrevivir, en un mundo con restricciones de gases de efecto invernadero. Entonces, incluso si un ajuste de cuentas estilo Thanos puede sonar agradable cuando estás deprimido por la extinción de especies, el derretimiento del hielo polar, etc., no puedes salvar un mundo destruyéndolo.

