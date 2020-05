Majul: “El STJ falla en favor de los poderosos ricos, contra la gente”

Print This Post

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) falló a favor de la empresa que construye el barrio náutico Amarras del Gualeguaychú, contra lo que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (Csjn), “lo que evidencia que el STJ falla en favor de los poderosos ricos, contra la gente”, dijo a AIM el impulsor de la presentación judicial por parte de los ciudadanos, Julio Majul.

Después de seis meses -cuando los plazos son diez días- el STJ entrerriano falló a favor de la empresa que construye el barrio náutico Amaras del Gualeguaychú: Altos de Unzué. “Dicen que la Corte Suprema de la Nación está equivocada por lo que habilitaron a la empresa a pedir un nuevo fallo”, comentó a esta Agencia Majul, quien precisó que “es la tercera vez que el STJ falla a favor de la empresa, por lo que parece que los poderosos y ricos siempre ganan el favor de la justicia mientras que la gente de a pié, los ciudadanos, no existimos. Lo que existe es la plata y el poder, que no causa asombro en una provincia donde al ex gobernador Sergio Urribarri, un ladrón, lo nombran embajador…”.

Ahora, el caso irá de nuevo a la Csjn, que, generalmente, se toma no menos de dos años para resolver: “La única posibilidad que tenemos es que observen que esto es tan burdo y en pocos días lo rechacen”.

La sensación que dejó la corte entrerriana “duele”, dijo el ex senador por Gualeguaychú, quien remarcó: “Todo el mundo sabe que detrás de esta empresa hay intereses de gente muy poderosa e importante del entonces gobierno de Mauricio Macri y, seguramente, seguirán siendo importantes porque los poderosos son poderosos siempre”.

Para el abogado, esta dilación en el tiempo tiene un fin objetivo, permitirle a Altos de Uzué (empresa que ejecuta el barrio privado) “presentarse en quiebra, por lo que no devolverán la plata que cobraron a quienes compraron terrenos ni pagarán la destrucción del medio ambiente, es decir, como siempre: los poderos ganan”.