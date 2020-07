Realizadores audiovisuales pidieron un fomento con el graven a las plataformas digitales extranjeras

Print This Post

Desde la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos se dio conocer un comunicado donde se refirieron al proyecto de ley impulsado desde el Ejecutivo provincial sobre el impuesto a los servicios por internet. En este sentido se planteó que promover la actividad es una demanda histórica de un sector que atrae dinero cuando la provincia no aporta nada, dijo a AIM el reconocido director Maximiliano Schonfeld.

Los y las representantes de la industria audiovisual local “reunidos por emergencia”. Se manifestaron por la polémica iniciativa legislativa en danza por la Legislatura entrerriana. “Es un gravamen que se utiliza en muchas partes del mundo”, dijo a esta Agencia Schonfeld el realizador oriundo de Crespo, pero que lo recaudado se destina en parte a fortalecer la industria audiovisual. “Nosotros hace más de 10 años que venimos presentando leyes, tentemos cuatro proyectos de Ley de Cine de Entre Ríos, desde 2008 venimos convocando para esto. Todas las gestiones nos han dado la espalda. Con toda la cantidad de producciones que se hacen en la provincia, es necesario por fin tener un fomento, porque traemos plata tanto de Nación como de distintas partes del mundo para la provincia, y de la provincia no recibimos nada. Este es un reclamo histórico para el sector. Entonces ahora de pronto la pandemia acelera todo, y de una semana para otra quieren sacar esta ley. Hace dos años presentamos específicamente para este gravamen y lo que estamos pidiendo es por favor que se aplique donde se tiene que aplicar pero que después se aplique un plan de fomento real, para el cine provincial”, apuntó.

Precisamente, en la declaración conjunta, se plantea que sobre el gravamen a la difusión de contenido audiovisual a través de plataformas digitales que se pretende aprobar en el marco de la emergencia sanitaria decretada en la provincia, en la mayoría de los países del mundo se aplica para el fomento del propio audiovisual “por el nexo directo con la actividad”. En este orden se dejó expreso “la necesidad de su implementación en el proyecto de Ley al Fomento Audiovisual Entrerriano que presentamos junto a autoridades provinciales en el marco del Ficer (Festival Internacional de Cine de Entre Ríos) del año pasado”.

Situación critica

Sobre cómo sobrelleva la cuarentena, Schonfeld comentó que “el sector está completamente paralizado, y creemos que más allá que estemos o no de acuerdo, vamos a ser los últimos en reactivarlos. Los rodajes están completamente paralizados. Hay protocolos en algunas provincias, en otras no. Hay una situación de mucha desesperación de técnicos y técnicas que acá en Capital Federal que están solicitando bolsones de comida. La situación es desesperante. Y en la provincia, entre que está paralizada y que no tenemos un plan de fomento, es doble parálisis. Entonces es importante que si existe la voluntad política de querer generar una ley rápido, que también contenga a nuestro sector así como a muchos otros”, apuntó.

El colectivo de realizadores reafirmó: “Es innegable la importancia del desarrollo de contenidos audiovisuales y el impacto que esta industria genera tanto en términos económicos, puestos de trabajo y redistribución de los fondos que se invierten, pero sobre todo del valor cultural que debe protegerse e impulsar, más aún en épocas en donde el consumo de contenidos audiovisuales son el sostén en tiempos de cuarentena. Esta incipiente industria de plataformas digitales invita a los Estados a redefinir el campo del derecho en sus términos de competencia, jurisdicción y principalmente el rol que van a ocupar con el fin de garantizar el fomento y la producción de contenidos locales que aseguren la soberanía audiovisual. En tal sentido, entendemos que permitir que empresas extranjeras presten servicios digitales en el territorio de la provincia de Entre Ríos, implica también una responsabilidad y una obligación sobre las políticas audiovisuales a tomar por nuestros representantes”.

Así, finalmente, por lo expuesto evalúa que “resulta positivo e indispensable que se promulgue la ley de lo que consideramos un recurso legítimo del sector audiovisual, pero es imperiosamente necesario que en dicho proyecto se incorpore un artículo en donde se especifique que el 50 por ciento de dicho impuesto se destinará directamente al fomento audiovisual mientras dure la emergencia y al terminar dicha crisis corresponderá el 100 por ciento al fomento del sector audiovisual entrerriano de la mano de la nueva ley de fomento audiovisual”, propusieron en una declaración suscripta por la Cámara de Productores Audiovisuales de Entre Ríos (Capaer), la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos ( Araer) y el Colectivo de Cineastas Entrerrianos (CCE).